Macché GTA 6: a Elon Musk la serie Rockstar non interessa, ecco perché

Mentre il video di GTA 6 rompe internet con milioni di visualizzazioni e un fiume inarrestabile di post, articoli e video approfondimenti che sta inondando la rete, Elon Musk ci tiene a manifestare il suo disinteresse per il nuovo capitolo di Grand Theft Auto e per l'intera serie targata Rockstar Games.

Dalle pagine del suo profilo su Twitter/X, il tycoon di origini sudafricane coglie l'opportunità offertagli da un utente che afferma di non aver mai giocato nemmeno un titolo della serie di GTA per esprimere il suo distacco dall'IP Rockstar e, conseguentemente, dall'ondata di entusiasmo ed eccitazione che sta attraversando internet per il Trailer 1 di GTA VI.

"Ho provato a giocarci, ma non mi piaceva stare lì a commettere crimini", è la riflessione che Musk affida ai social prima di sottolineare come "in GTA 5 bisognava sparare agli agenti di polizia già nella scena iniziale. Non potevo farlo".

Nell'inevitabile dibattito scatenato sui social dalle affermazioni di Musk sul suo disinteresse per GTA, in tanti hanno espresso delle perplessità sulle dichiarazioni condivise dall'uomo più ricco del mondo nel 2023, ricordando ad esempio l'ingresso di Musk armato nelle registrazioni di Cyberpunk 2077 o le clip che li ritraggono mentre si esercita con fucili d'assalto e altre armi automatiche o di grosso calibro; c'è poi chi, ovviamente, ricorda al tycoon che si tratta di videogiochi e che, per quanto possano risultare immersivi, sono pur sempre delle opere di finzione.

Ad ogni modo, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale sul primo trailer di GTA 6 e le ambizioni di Rockstar.