GTA 6: le emozioni del primo video nel nostro trailer live action!

Nell'impaziente attesa del lancio di GTA 6 nel 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, eccovi la nostra reinterpretazione live action del primo video ingame e in-engine del kolossal free roaming di Rockstar Games, con la ricostruzione delle scene più iconiche del filmato che sta battendo ogni record su YouTube.

Realizzato con l'ausilio delle sue straordinarie riprese di Miami dello youtuber Joel Franco, il trailer live action ci proietta idealmente nell'universo interattivo di Vice City. Naturalmente, nel trailer live action non potevano mancare le citazioni di GTA 6 ai video virali e ai fatti di cronaca realmente accaduti a Miami e in Florida, un 'dettaglio' non secondario dell'enorme lore promessaci da Rockstar Games per erigere l'impalcatura ludica, narrativa e contenutistica del prossimo capitolo di Grand Theft Auto.



Guarda il trailer live action di GTA 6 su YouTube



Oltre alle scene di Miami riprese da Joel Franco e agli spezzoni dei filmati virali, per realizzare questo trailer live action ci siamo lasciati ispirare dalle ultime teorie della community sull'identità dell'attrice che interpreta Lucia in GTA 6: stando a quanto sostenuto da un numero sempre maggiore di utenti, dovrebbe trattarsi dell'attrice statunitense Manni L. Perez, apparsa in serie come ruoli minori in serie come Chicago P.D., Law & Order, Jessica Jones e The Blacklist.



Date perciò un'occhiata al nostro live action e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi invitiamo ad ammirare l'ultimo, esilarante trailer di GTA 6 ricreato fedelmente con il motore grafico di GTA 5.