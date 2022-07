GTA 6: un enorme, dubbio leak rivela data d'uscita e finale del gioco Rockstar

Grand Theft Auto VI è ormai da molto tempo al centro di rumor e leak più o meno verosimili, ma a parte la conferma che Rockstar Games ci sta lavorando, il nuovo episodio della serie è completamente avvolto nel mistero e non è affatto chiaro né quando verrà presentato ufficialmente, né tantomeno quando arriverà sul mercato.

L'ipotesi più accreditata è che GTA 6 uscirà nel 2024, ma non ci sono certezze su dove sarà ambientato, chi saranno i protagonisti e su quali piattaforme sarà disponibile. E nel frattempo è emerso in rete un enorme documento Google con tantissimi dettagli su ciò che il nuovo GTA offrirà al momento del suo debutto. Le informazioni sono così numerose ed approfondite (con tanto di riferimenti a numerosi altri leak diffusi da vari insider nel corso del tempo) da far in realtà pensare ad un leak assolutamente dubbio, forse costruito magistralmente da uno o più utenti.

In ogni caso, secondo il filme, GTA 6 sarebbe in sviluppo già dal 2014, con uscita prevista solo su piattaforme next-gen nell'ultimo trimestre del 2024. L'avventura principale dovrebbe durare all'incirca 80 ore e sarebbe ambientata in una mappa di 225 chilometri quadrati, comprendente scenari quali Vice City, Liberty State, Carcer City e Cottonmouth, oltre ad un breve prologo ambientato in Sudamerica.

I protagonisti sarebbero tre, due uomini e una donna chiamati rispettivamente Ricardo, Casey e Rose, con tanto di approfondite descrizioni sui loro background. Proprio come in GTA V sarebbe possibile passare da un personaggio all'altro in qualunque momento, una volta sbloccati tutti e tre nel corso della trama principale. Il punto di partenza dopo il prologo, dove i tre protagonisti si incontreranno, è Vice City.

Ma il leak non finisce certo qui, dato che contiene numerosi dettagli su colonna sonora, veicoli, personaggi minori e tutta la storia complessiva con tanto di finale. La presentazione del gioco, infine, sarebbe prevista nel corso dell'estate 2022.

Un file dunque stracolmo di approfondimenti, ma ci sarà qualcosa di vero oppure siamo davanti a un fake orchestrato a regola d'arte? Del resto, con il noto insider Tom Henderson che ha recentemente parlato di uno sviluppo molto turbolento per GTA 6 e che ha gettato ombre sulla credibilità di tutti i rumor più recenti sul titolo Rockstar, la verità attorno all'attesissimo nuovo gioco della serie è ancora molto distante.