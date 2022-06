GTA 6 esce nel 2024, i protagonisti sono due gemelli? Nuovo rumor

Emergono dai meandri della rete alcuni nuovi rumor su GTA 6, come spesso accade in questi casi risulta impossibile verificare l'attendibilità della fonte e dunque ci limitiamo a riportare quanto pubblicato su Xfire.

La storia di GTA 6 vedrà protagonisti due gemelli "dalla parte opposta della legge" facendo pensare al dualismo tra fratello buono e fratello cattivo. Il prologo dovrebbe essere ambientato in Brasile e ci saranno "armi mai viste prima in un gioco di GTA" specialmente per quanto riguarda militari, polizia ed i membri del cartello, che godranno di un armamentario "moderno".

Viene poi riferito che alcuni dettagli del vecchio leak di Project Americas di Rockstar sono effettivamente reali mentre altri sono del tutto falsi, specialmente il periodo e l'ambientazione. Il report si chiude con la finestra di lancio di GTA 6, fissata apparentemente per il 2024, oltre dieci anni dopo il lancio di GTA V uscito nel 2013.

Sarà vero? Per il momento è difficile sbilanciarsi, tutto quello che sappiamo su GTA 6 è che Rockstar Games ci sta lavorando, per il resto il progetto è completamente avvolto nel mistero, molti analisti si aspettano però un reveal ufficiale nel corso del 2023 con lancio previsto per l'anno successivo inizialmente su PS5 e Xbox Series X/S, in seguito anche su PC.