GTA 6 esce solo su PS5 e Xbox Series X|S? Addio a PS4 e Xbox One, secondo Henderson

L'attesa per l'uscita di GTA 6 potrebbe durare ancora molto. Le recenti indiscrezioni fornite da Tez2, un insider notoriamente molto vicino a Rockstar Games, hanno fissato il lancio del videogioco più atteso della generazione molto in là nel tempo.

Secondo le informazioni in suo possesso, attualmente Rockstar Games e Take-Two starebbero puntando alla stagione natalizia del 2024, mettendo tuttavia in conto anche altri eventuali ritardi. Tez2 ha dunque invitato i giocatori ad aspettarsi di tutto, anche un lancio nel corso dei primi mesi del 2025. In compenso, l'annuncio del gioco potrebbe avvenire entro la fine di quest'anno.

Come mai Grand Theft Auto 6 ci sta mettendo così tanto tempo ad arrivare sugli scaffali? A questa domanda ha provato a dare una risposta Tom Henderson, altro noto insider che ha già più volte dimostrato la sua affidabilità. Attraverso le pagine di Insider Gaming, ha dato voce alle sue fonti affermando che GTA 6 verrà lanciato solo ed esclusivamente sulle console dell'attuale generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, lasciandosi dunque definitivamente alle spalle PlayStation 4 e Xbox One. Visto e considerato l'elevato potenziale della serie (ricordiamo che GTA 5 ha venduto 175 milioni di copie), Rockstar Games vorrebbe assicurarsi che le due console abbiano una sufficiente base installata per garantire vendite adeguate al loro fenomeno.

"Stando alle mie fonti, una delle principali ragioni di questo ampio 'posticipo' è che GTA 6 verrà lanciato solamente sulle console dell'attuale generazione. Con la data provvisoria fissata nel 2024 già nel 2021, [Rockstar] intende assicurarsi che GTA 6 abbia una base installata di console adeguata", ha scritto Henderson.

L'insider non ha fatto menzione dell'eventuale versione PC, probabilmente perché Rockstar Games ha storicamente dato priorità alle edizioni console dei suoi giochi. Sia GTA 5 che Red Dead Redemption 2 sono stati pubblicati prima su PlayStation e Xbox, prima di approdare su Personal Computer, mentre il primo Red Dead Redemption non ci è mai arrivato.