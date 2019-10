GTA 6 sarà esclusiva temporale su PS5 per un mese?

I rumor su GTA 6 sono all'ordine del giorno ormai, visto che si tratta di uno dei titoli più attesi di tutti i tempi, nonostante ufficialmente non sia ancora stato annunciato. Ultimamente però le voci si stanno facendo sempre più insistenti, e dunque potrebbe esserci davvero qualcosa che bolle in pentola.

In particolare è da poco tornato alle attenzioni della cronaca un rumor di qualche mese fa di un anonimo sviluppatore europeo third party, secondo cui GTA 6 sarebbe uscito durante le vacanze di natale del 2020, e che Sony avrebbe stipulato un accordo con Rockstar Games per un'esclusiva temporale di 30 giorni su PS5. In altre parole, GTA 6 uscirà un mese prima su PS5 prima di approdare su Xbox Scarlett ed eventuali altre piattaforme.

Nessuno ha dato molto peso a quel leak, eppure si tratta di una fonte che negli scorsi mesi ha dato diverse anticipazioni su PlayStation 5, la maggior parte delle quali si è poi rivelata vera, man mano che Sony annunciava ufficialmente le prime caratteristiche della console next-gen.

Insomma, l'autore del leak sembra sapere il fatto suo, e anche se non c'è modo attualmente di confermare la veridicità di quanto affermato, siamo sicuri che le antenne dei fan e della stampa che non vedono l'ora di saperne di più sul nuovo gioco di Rockstar saranno ben indirizzate verso le sue frequenze.

Voi che ne pensate? Cosa vi aspettate dal videogame? Sareste contenti se il leak sulla presenza di una protagonista femminile in GTA 6 si rivelasse veritiero?