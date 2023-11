GTA 6 si espanderà nel tempo con dei 'DLC single player episodici', secondo un leaker

Siamo tutti con il fiato sospeso in attesa del trailer di dicembre di GTA 6, ma intanto in rete si diffondono nuove voci riguardanti il prossimo episodio della celeberrima serie open world curata da Rockstar Games.

A differenza di quanto accaduto con GTA 4, Rockstar ha preferito di non espandere il mondo di GTA 5 con delle espansioni single player, e la stessa decisione è stata presa dalla software house nel caso di Red Dead Redemption 2. La compagnia ha preferito concentrarsi sul supporto di GTA Online, che ancora oggi costituisce un'inesauribile fonte di incassi, e Red Dead Online, che ha avuto sicuramente meno fortuna nel corso del tempo. Le cose cambieranno con l'arrivo di GTA 6?

Secondo il noto leaker Tez2, Rockstar tornerà a pubblicare dei DLC single player con l'arrivo di GTA 6, ma lo farà non esattamente nel modo che ci aspettiamo. Tramite le pagina di GTA Forums, l'insider ha innanzitutto specificato che "è stato preso in considerazione un DLC single player per ogni titolo a partire da GTA 4. Tuttavia, i DLC di GTAV e RDR2 non sono mai stati portati avanti a causa dell'attenzione rivolta all'online e dei lavori già avviati sul titolo successivo". Parlando specificatamente dei DLC che riceverà GTA 6, il leaker ha rivelato che "si tratta più di contenuti episodici, o espansioni, che di un singolo DLC single player. Possono farli annualmente o ogni due anni. Il che aiuterebbe a ridurre il crunch".

Secondo Tez2 si tratterebbe di una manovra volta a ridurre il crunch degli sviluppatori impiegati nello sviluppo dell'ambizioso progetto. Una voce che corrobora report del 2020 di Kotaku, secondo cui Rockstar stava cercando di ottenere un ambiente di lavoro più sano e sostenibile per il suo staff. Il risultato di questa ricerca avrebbe portato alla decisione di pubblicare un prodotto al day one più modesto dal punto di vista dei contenuti (per gli standard di Rockstar), ma in grado di arricchirsi gradualmente nel corso del tempo.