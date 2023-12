GTA 6: l'esplorazione della mappa sarà limitata all'inizio del gioco? La teoria dei fan

Rockstar Games ha pubblicato il primo trailer di GTA 6, e i fan sono già partiti alla caccia di tutti i possibili indizi nascosti all'interno del filmato. È stata la key art mostrata al termine della presentazione ad accendere una nuova teoria tra la community, legata all'esplorazione della mappa open world.

Chi conosce la serie di Grand Theft Auto saprà bene come, in diversi capitoli del franchise, l'esplorazione della mappa viene limitata nelle prime fasi dell'esperienza: superando certi limiti delle varie Liberty City, Vice City e Los Santos viene innescata una spietata caccia all'uomo che solitamente termina con il giocatore crivellato di colpi da poliziotti e persino militari. Gli sviluppatori hanno sempre contestualizzato narrativamente questa scelta di design, e alcuni credono che la storia si ripeterà con GTA 6.

La key art mostrata da Rockstar mette in mostra i due protagonisti principali di GTA 6, ed i giocatori si sono soffermati su un particolare dettaglio riguardante Lucia. Come è possibile osservare tramite l'immagine, la ragazza porta una cavigliera elettronica, un dispositivo con cui i suoi movimenti potrebbero essere tenuti sott'occhio da remoto. Da qui l'ipotesi che l'esplorazione potrebbe essere limitata nelle fasi introduttive del gioco.



Tuttavia non bisogno dimenticare che il trailer mostra Lucia detenuta all'interno di un carcere, e potrebbe semplicemente trattarsi di un indizio legato alla sua possibile evasione. Qualunque sia il caso, Rockstar Games ha assicurato che GTA 6 alzerà l'asticella dei giochi open world.