GTA 6 tra Europa e USA: tutti i dettagli sugli ultimi rumor

Mancano solo pochi giorni al debutto di Grand Theft Auto V su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma l'attenzione dei giocatori è sempre rivolta all'attesissimo GTA 6, di cui si è parlato molto in questi giorni a causa delle dichiarazioni di Michael Pachter.

Il noto analista del mercato videoludico ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti su quelle che, secondo lui, saranno le caratteristiche principali del prossimo titolo Rockstar Games. Stando alle parole di Pachter, il gioco sarà enorme e includerà sia una mappa ambientata in Europa che una mappa ambientata negli Stati Uniti. L'analista cita anche il quantitativo di ore che sarà necessario a completare l'avventura, parlando di circa 500 ore. Ovviamente si tratta solo di previsioni, ma se dovessero trovare conferma nei prossimi annunci degli sviluppatori sarebbe sicuramente interessante.

Se siete curiosi di approfondire i dettagli delle dichiarazioni di Pachter, vi invitiamo a dare uno sguardo al video che trovate in apertura della notizia o sul canale YouTube di Everyeye. Per chi non lo sapesse, qualche settimana fa Rockstar Games ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro sul prossimo Grand Theft Auto, sebbene non sia stato svelato il suo titolo definitivo e non vi siano al momento informazioni ufficiali. Sembrerebbe infatti che la software house pubblicherà nuove informazioni solo quando sarà