GTA 6: ex dipendente Rockstar svela le principali città della mappa?

I rumor su GTA 6 si fanno sempre più insistenti, specie dopo la comparsa del progetto nel curriculum di un ex dipendente di Rockstar Games. Ad alimentare ulteriormente le speranze degli appassionati ci pensa quest'oggi un altro ex sviluppatore della Grande R, con degli indizi sulle città del nuovo Grand Theft Auto.

In un messaggio pubblicato sulle pagine del sito di Glassdoor, l'ex impiegato di Rockstar ha infatti inserito un acrostico (un componimento poetico in cui le lettere di ciascun verso formano un nome o una frase) che recita "GTA 6 LS VC LC", un chiaro indizio della presenza delle metropoli di Los Santos, Vice City e Liberty City all'interno della mappa di gioco di GTA 6.

Secondo quanto suggerito dall'ex dipendente di Rockstar Games, quindi, il prossimo capitolo di questa iconica serie action free roaming sarebbe già in uno stadio di sviluppo piuttosto avanzato. Il crescente numero di indiscrezioni su GTA 6 ha così spinto un utente del forum di Reddit a realizzare la mappa fan made di un progetto che, se dovesse davvero comprendere le città dei precedenti episodi all'interno di una singola regione esplorabile, potrebbe offrire una mappa di gioco tanto ampia da rappresentare (seppur con proporzioni decisamente inferiori alla realtà) l'intero territorio degli Stati Uniti.

Quanto alla finestra di lancio e alle piattaforme su cui verrà proposto il titolo, stando alle voci di corridoio circolate in rete in queste ultime settimane dovremo attendere almeno fino al 2021 per poter immergerci nelle atmosfere di GTA 6 su PS5, Xbox Scarlett e, presumibilmente, PC. Nell'attesa, vi riproponiamo lo spettacolare video 4K di GTA V realizzato da un appassionato servendosi del suo prestante PC gaming con ben due RTX 2080 Ti in SLI.