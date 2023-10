GTA 6: un ex Rockstar si augura che la mappa di gioco sia 'più piccola e densa'

Sfumato ormai il vociferato reveal atteso per la giornata del 26 ottobre, rimaniamo in attesa di scoprire se arriveranno novità su GTA 6 entro il 2 novembre. Nel frattempo, un ex Rockstar dice la sua riguardo a quello che potrebbe proporre il prossimo capitolo della serie free roaming in termini di contenuti e dimensioni.

Immaginiamo tutti che le ambizioni di Rockstar con GTA 6 supereranno ogni precedente, eppure, parlando ai microfoni di PCGamesN, Tony Gowland, presente fra i crediti di giochi come GTA Liberty City Stories, Vice City Stories, Chinatown Wars ed anche Red Dead Redemption, ha ammesso di sperare che la mappa del gioco sia "più piccola e densa" rispetto a quanto offerto dalla serie nelle sue più recenti iterazioni.

"In termini di ciò che spero, personalmente mi piacerebbe che apportasse qualcosa in termini di dimensioni del mondo", dice Gowland ora facente parte di Ant Workshop. "Penso che una location più piccola ma più densamente popolata potrebbe forse riportare in vita un po’ quella navigazione memorabile che ho amato dell'originale.

L’unico filmato che ho visto riguarda un paio di frammenti del materiale trapelato e ho smesso di guardarlo abbastanza rapidamente. Ho trovato davvero straziante per il team vedere tutto il loro duro lavoro mostrato al mondo per la prima volta in uno stato così traballante e incompiuto, e preferirei di gran lunga aspettare un trailer ufficiale".

Secondo gli insistenti rumor e i leak a cui Gowland fa riferimento, GTA 6 sarà ambientato in una versione modernizzata e reimmaginata di Vice City ispirata a Miami. Avendo lavorato a Vice City Stories, Gowland spiega perché la città costituisce un luogo così iconico. "È divertente, vero? Quando stavamo concludendo Liberty City Stories c’era davvero un forte entusiasmo nel team, che diceva 'sì, la prossima volta passeremo a Vice City!'. Personalmente, penso che ci siano due cose da tenere in considerazione. In primo luogo, gli anni '80 sono un'epoca estremamente evocativa che, quando il gioco venne pubblicato, rappresentava l'infanzia di molti giocatori. Ci sono moltissimi film e serie TV saldamente radicate nella cultura e nell'atmosfera degli anni '80, e i team Rockstar North e New Year hanno fatto un lavoro fantastico nel portare tutto questo nel gioco.

In secondo luogo, penso che la città funzioni davvero bene e abbia le dimensioni perfette delle città open-world che abbiamo superato in questi giorni, dove si poteva imparare tutto a memoria. Onestamente penso che anche adesso se mi lasciassi in un punto qualsiasi di Vice City e mi assegnassi il compito di andare in un luogo particolare, sarei in grado di raggiungere pienamente "The Knowledge" in modo efficiente".