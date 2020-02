Ex Senior Artist di Rockstar pubblica gli artwork di tre personaggi: riguardano GTA 6?

Stephen Bliss, un artista digitale che ha lasciato di recente Rockstar Games dopo una collaborazione durata ben 15 anni, alimenta i rumor su GTA 6 pubblicando degli artwork su tre misteriosi personaggi.

Nel condividere questi bozzetti con i tanti appassionati che seguono il suo lavoro su Instagram, l'ex Senior Artist di Rockstar Games ci invita a scegliere tra due varianti del medesimo soggetto: lo stile scelto da Stephen Bliss per immortalare questi personaggi (nella fattispecie, un uomo e due donne) ricorda molto quello adottato dalla Grande R per realizzare gli artwork ufficiali di GTA Vice City.

Naturalmente, le probabilità che questi nuovi bozzetti si riferiscano proprio al cast di GTA 6 (e addirittura ai suoi protagonisti) sono davvero molto remote, ma questo non ha di certo scoraggiato la community sui social e sui principali forum di settore dal reinfiammare il dibattito sullo sviluppo e sulle tempistiche di commercializzazione del prossimo, attesissimo capitolo dell'epopea a mondo aperto di Grand Theft Auto.

Sempre da un ex Rockstar, ma questa volta dallo stesso co-fondatore Sam Houser che ha lasciato da poco la compagnia, arriva anche il leak di un documento sulle città di GTA 6 che, se risultasse veritiero, svelerebbe le ambientazioni esplorabili del kolossal nextgen atteso su PC, PS5 e Xbox Series X nei prossimi anni.

In calce alla notizia trovate i tre messaggi di Bliss con gli artwork sui misteriosi personaggi "in stile GTA Vice City", ma prima vi invitiamo ad ammirare il nostro ultimo video approfondimento su cosa possiamo aspettarci da Grand Theft Auto 6.