GTA 6, ex sviluppatore Rockstar ne è certo: 'Avrà davvero la grafica del primo video'

Tra i tanti creatori di contenuti che hanno commentato il Trailer 1 di GTA 6 da 100 milioni di visualizzazioni troviamo anche Mike York: l'ex membro di Rockstar New England si dice certo del fatto che il primo video di Grand Theft Auto VI sia perfettamente rappresentativo del tenore grafico del titolo finale.

L'ex sviluppatore Rockstar esperto di animazioni ha studiato nel dettaglio le scene immortalate nel primo, attesissimo video di GTA 6 e, osservando con attenzione ogni fotogramma, sostiene che "questo è un filmato interamente in-game. Molti reveal trailer vengono realizzati con filmati in-engine o spezzoni in cinematica, sono delle specie di pre-rendering e lo si nota. Ma stavolta è diverso, tutto ciò che vedi nei trailer di un gioco di GTA proviene dal gioco stesso. Accade in ogni singolo filmato che realizza Rockstar: se vedi in lontananza un edificio sei sicuro di poterlo raggiungere anche nel gioco, fa parte di quel mondo e avrà esattamente quell'aspetto. Il fatto è che un gioco come GTA 6 è incredibilmente complesso ed elaborato, per questo ci vuole così tanto tempo per realizzarlo".

L'ex dipendente di Rockstar New England prosegue nel suo discorso riferendo che "sono davvero impressionato da quanto lontano stanno riuscendo a portare la grafica in-game. Il primo video di GTA 6 mostra il gioco, spesso non avviene così per altre software house ma per Rockstar è la prassi servirsi di questi video per fare sfoggio sin da subito della grafica in-game".

Come giustamente sottolineato da York, in effetti anche nei casi di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 Rockstar decise di confezionare dei filmati di presentazione composti interamente da scene in-engine che hanno aperto una finestra sull'effettivo tenore grafico e artistico dei rispettivi kolossal open world. In attesa di scoprire se accadrà lo stesso anche con l'avventura che ci attende nel 2025 all'ombra dei grattacieli di Vice City, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su GTA 6 e il primo video che mostra le ambizioni di Rockstar.