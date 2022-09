GTA 6: i fan credono che ci sia stato un grosso cambiamento della polizia

Nelle ultime settimane, come noi tutti sappiamo, una grande mole di dati relativi a GTA 6, prossima iterazione della celebre saga targata Rockstar, sono stati rubati. La vicenda sembra essere giunta ad una conclusione positiva per la giustizia, in seguitoall'arresto a Londra del hacker di GTA 6. Tuttavia, GTA 6 continua a far parlare di sé.

In seguito ai tentativi di numerosi utenti di scoprire nuovi indizi sulla base dei video trapelati in rete, con alcuni fan che provano a ricostruire la mappa di GTA 6 e non solo, sembrerebbe che alcuni giocatori abbiano scoperto una modifica al sistema della polizia. Stando a quanto dichiarato da un utente tramite post su Reddit, infatti, sembrerebbe che dal footage oggetto dei leak appaia un timer che sarebbe apparentemente associato all'arrivo della polizia sulla scena del crimine.

L'uso di un timer per indicare l'arrivo della polizia in GTA 6 non si tratta di per sé di una meccanica che verrà di sicuro implementata nel gioco finale. Tuttavia, come ci tiene a sottolineare lo stesso utente che ha compito l'analisi in questione, questa implementazione potrebbe costituire un profondo aumento di spessore ad un sistema di ricercato, il che aumenterebbe notevolmente la qualità dell'esperienza ludica complessiva.

L'inserimento di una feature di questo tipo rappresenterebbe un forte distacco da GTA 5, soprattutto vista la meccanica che caratterizza l'aumento del livello di ricercato nell'ultima produzione targata Rockstar, che diverrebbe così meno "permissivo" e più realistico: un singolo crimine, maggiore o importante che sia, potrebbe portare all'avvio del timer, andando a modificare il livello di priorità sulla base dell'illecito commesso.

Che si tratti di una feature possibile per GTA 6? Nonostante nulla vieti di introdurla nel gioco completo, c'è da dire che la stratificazione di un meccanismo di questo tipo richiederebbe di tenere conto di diverse variabili, quale la possibilità di incrementare il tempo a propria disposizione per fuggire in base al crimine commesso. Tuttavia, qualora questo sistema fosse ben implementato in gioco, potrebbe determinare una svolta in termini ludici, soprattutto in relazione alla grande difficoltà di programmazione costituita dalla creazione di un'intelligenza artificiale molto spesso poco efficace, soprattutto per la polizia nei GDR, come con Cyberpunk 2077.