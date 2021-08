GTA 6: fan realizza una spettacolare cover della versione PS5

Grand Theft Auto VI continua ad essere avvolto nel mistero più totale, circondato da una nutrita sequenza di rumors che ne ipotizzano una lontanissima data d'uscita e la location, con Vice City data per certa da numerose fonti.

Date le tempistiche ipotizzate si potrebbe considerare praticamente sicuro che il prossimo capitolo della storica serie Rockstar Games vedrebbe la luce sulle console di attuale generazione. Per questo motivo un fan su Reddit ha provato ad immaginare come potrebbe essere la copertina del gioco su PlayStation 5, mostrando un lavoro realizzato con estrema cura in ogni particolare, dal logo alle immagini di sfondo, ricalcando lo stile tipico delle cover dei vari GTA usciti dal terzo capitolo del 2001 (versione americana PS2 in quest'ultimo caso) in poi.

La cover realizzata dall'appassionato si basa ovviamente sulle voci di corridoio che assicurano il ritorno a Vice City con il prossimo capitolo della serie, come evidenziato anche dal "VI" del logo, con una spiaggia e delle palme raffigurate al suo interno. Una cover spettacolare seppur purtroppo amatoriale, ma è verosimile credere che Rockstar realizzerà anche per il sesto episodio della serie principale una copertina su questo stile. Vi piace?

Nel frattempo in tempi recenti si è ipotizzato che GTA 6 potrebbe essere l'ultimo capitolo della serie. In merito alla data d'uscita, alcuni insider danno per certo che GTA 6 non arriverà prima del 2025, ben 12 anni dopo l'uscita di Grand Theft Auto V.