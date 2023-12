GTA 6: i fan hanno ricreato il primo trailer con i LEGO

Il primo trailer di Grand Theft Auto 6 ha avuto un successo incredibile, al punto da spingere alcuni fan a ricrearlo in altri videogiochi o a realizzarne versioni alternative. Una di queste sta facendo il giro dei social ed è a tema LEGO.

Sul canale YouTube chiamato World of Shrimpy, infatti, è spuntato un remake del celebre filmato del gioco Rockstar Games fatto con i mattoncini svedesi. Si tratta di una creazione dei fan molto divertente, poiché gli autori hanno riprodotto fedelmente ogni singola scena del trailer. Dalle gare clandestine di auto alla ormai celebre scena col coccodrillo, passando per la rapina nel negozio: ciascun frame del trailer ha la sua controparte nella versione LEGO.

Per chi non lo sapesse, questa non è la prima iniziativa di questo tipo e proprio nel corso delle ultime ore vi abbiamo parlato degli appassionati che hanno ricreato il trailer di GTA 6 in Grand Theft Auto 5, utilizzando il folle Trevor per alcune delle scene.

Prima di lasciarvi al divertente video amatoriale, vi ricordiamo che sta continuando la buffa diatriba tra Rockstar Games e il Joker della Florida. Il noto personaggio, che si è tinto i capelli di viola, giorno dopo giorno aumenta la sua richiesta in denaro alla software house ed è ora arrivato a 5 milioni di dollari.