GTA 6 è nelle fasi iniziali di sviluppo e uscirà nel 2025? Le riflessioni di Schreier

Partendo dalle recenti indiscrezioni su mappa e uscita di GTA 6, il giornalista Jason Schreier è intervenuto sui social per fare il punto della situazione e dire la sua sugli ultimi rumor riguardanti, appunto, lo sviluppo e le tempistiche di lancio dell'attesissimo free roaming di Rockstar Games.

Il redattore di Bloomberg, recentemente occupatosi del rapporto di Sony con gli sviluppatori indie, ha interagito con i suoi follower su Twitter per fare ordine tra le tante indiscrezioni sul prossimo capitolo di Grand Theft Auto fatte circolare in rete da sedicenti insider.

Senza entrare nel merito dei rumor condivisi dalle fonti meno "affidabili", Schreier ha pubblicato dei messaggi a sostegno delle anticipazioni di Tom Henderson, l'ormai celebre leaker specializzatosi nelle indiscrezioni su Battlefield e Call of Duty.

Il giornalista di Bloomberg riprende perciò le anticipazioni di Henderson e specifica che "non so proprio perché tutti pensino che io abbia detto che GTA 6 sarebbe arrivato nel 2023. Stando a quello che ho sentito dire (presumibilmente dalle sue fonti interne a Rockstar Games, ndr), tutto corrisponde a ciò che ha detto di recente Tom Henderson. Non so i dettagli, non ho visto come sta procedendo il gioco ma so che GTA 6 è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo ed è caratterizzato da una mappa che si espande o si evolve (come ho riportato anche l'anno scorso), eccetera".

Le "gole profonde" interpellate da Schreier, quindi, confermano quanto affermato da Henderson. A voler dar retta alle anticipazioni del leaker di COD e Battlefield, Grand Theft Auto 6 avrà perciò una storia con protagonisti multipli e una mappa che cambierà nel tempo "in stile Fortnite". Quanto alla finestra di commercializzazione, a detta di Henderson l'uscita del sequel di GTA 5 avverrà non prima del 2024 o del 2025, sia in funzione dell'attuale stadio di sviluppo del progetto che, soprattutto, in ragione dell'intenzione di Rockstar di lanciare il titolo solo quando la base installata di PlayStation 5 e Xbox Series X/S sarà sufficientemente elevata.