GTA 6 e la colonna sonora: ci sarà anche il rapper Schoolboy Q?

Nel frattempo che i fan attendono con impazienza il trailer 2 di GTA 6, emergono possibili primi dettagli concreti sulla colonna sonora del prossimo episodio di Grand Theft Auto, che tra gli artisti coinvolti potrebbe comprendere anche un noto rapper statunitense.

Rispondendo a un suo follower su Twitter/X, Schoolboy Q potrebbe aver confermato la sua presenza all'interno di Grand Theft Auto VI: l'artista si è semplicemente limitato a dire che la sua musica ci sarà senza però aggiungere ulteriori dettagli. In tal caso si tratterebbe di un ritorno del rapper all'interno della serie targata Rockstar Games, in quanto alcune sue canzoni sono già state incluse in Grand Theft Auto V e GTA Online.

Non si tratterebbe inoltre dell'unico rapper coinvolto nel prossimo GTA: anche T-Pain starebbe lavorando a GTA 6 in quanto ha dovuto smettere di fare role-playing su GTA V attraverso il popolare server NoPixel su precisa richiesta di Rockstar Games. Non è chiaro se T-Pain e Schoolboy Q si limiteranno alle musiche o avranno anche un altro ruolo ancora all'interno del gioco, ma sembra che un poco alla volta la colonna sonora del prossimo kolossal della compagnia newyorkese sta iniziando a prendere forma, in attesa di scoprire in futuro più dettagli sulle stazioni radio di GTA VI e i brani che trasmetteranno.