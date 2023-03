GTA 6 su Game Pass o PlayStation Plus al lancio? Assolutamente no, inutile sperare

Recentemente si è parlato della finestra di lancio di GTA 6, il gioco Rockstar sarebbe previsto per la fine del 2024 o per i primi mesi del 2025, con un reveal trailer in arrivo quest'anno. Ma quante possibilità ci sono di vedere Grand Theft Auto 6 su Game Pass o PlayStation Plus al debutto?

Assolutamente zero, come ribadito anche dal CEO di Take-Two, Struss Zelnick, durante l'ultima riunione finanziaria con gli azionisti. La compagnia americana non ha intenzione di pubblicare giochi al lancio nei servizi in abbonamento, si tratta di un business ancora troppo piccolo per i numeri generati da Take-Two Interactive e per questo GTA 6 e altri giochi dell'azienda non arriveranno su Game Pass o PlayStation Plus al day one.

Zelnick sottolinea come Take-Two sia presente nei cataloghi di entrambe le piattaforme in abbonamento, tuttavia la strategia del publisher non prevede di inserire giochi su servizi con sottoscrizione al lancio e tra questi rientra ovviamente anche Grand Theft Auto 6. Cosa ne pensate di questa decisione? Fatecelo sapere qui sotto nllo spazio dedicato ai commenti.

GTA 6 dovrebbe uscire solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S mentre non sembrano essere in programma versioni per console old-gen come PS4, PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X. Il leak di GTA 6 ha avuto impatto sul morale di Rockstar Games ma non ha rallentato i lavori, assicura Take-Two, dunque non ci resta che attendere il momento giusto per l'annuncio ufficiale.