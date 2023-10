GTA 6: i giocatori vogliono sapere la data dall'insider che ha anticipato PS5 Slim

È ormai da tempo che i giocatori sono in attesa dell'annuncio di Grand Theft Auto 6 da parte di Rockstar Games e provano ad ottenere informazioni da qualsiasi fonte. A tal proposito, pare che un noto insider riceva ogni giorno tantissime richieste in merito alla data d'uscita del titolo.

Stiamo parlando ovviamente di Tom Henderson, figura già considerata molto affidabile che nel corso degli ultimi giorni ha guadagnato più di qualche punto grazie all'annuncio di PlayStation 5 Slim, di cui l'insider ha iniziato a parlare mesi e mesi fa.

Come si può leggere sull'account X (l'ex Twitter) del noto personaggio, sono davvero in moltissimi che quotidianamente inviano messaggi privati a Tom Henderson nella speranza di ricevere qualche dettaglio riguardante la possibile data di lancio di GTA 6. Ovviamente tale situazione sta esasperando l'insider, che fa fatica a distinguere i messaggi importanti da quelli legati esclusivamente al titolo Rockstar Games. Proprio per questo motivo, l'utente ha deciso di dichiarare pubblicamente di non avere alcuna informazione sul gioco e che se sapesse qualcosa avrebbe già scritto sui social o sul suo sito.

Insomma, è inutile tartassare Henderson poiché nemmeno lui sa nulla. Nel frattempo, però, c'è chi ritiene che il primo trailer di GTA 6 verrà mostrato ai The Game Awards 2023.