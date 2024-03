GTA 6 girerà a 60fps su PS5 PRO? Digital Foundry è scettica e spiega perché

Nella lunga disamina di DF con la conferma ufficiosa ai leak sulle specifiche di PS5 PRO, il noto collettivo di 'giornalisti tecno-ludici' ha affrontato una questione dibattuta da tanti appassionati che guardano con impazienza al lancio della console mid-gen di Sony e all'uscita di titoli come Grand Theft Auto 6.

La discussione intavolata dal Technology Editor di DF Richard Leadbetter con i suoi colleghi e collaboratori parte proprio dalla conferma delle specifiche tecniche di PS5 PRO da parte delle loro fonti anonime, per poi estendersi ai potenziali benefici prestazionali e grafici del sempre più rumoreggiato modello mid-gen di PlayStation 5, in particolar modo per quanto riguarda la fruizione di titoli tripla A.

Stando a quanto sostenuto da Leadbetter, la "scelta conservativa" che a suo dire sarebbe stata compiuta dai progettisti di Sony nel clock della GPU e, soprattutto, della CPU di PS5 PRO non dovrebbe offrire un sufficiente margine di manovra per un preset grafico di GTA 6 a 60fps. È lo stesso esponente di Digital Foundry a ribadirlo spiegando che "se le specifiche trapelate sono corrette, il limitato aumento di clock della CPU non basterà a garantire i 60fps in quei videogiochi che vengono sviluppati attualmente su console con target a 30fps. Ci sono diverse persone che guardano a PS5 PRO come alla 'macchina perfetta per giocare GTA 6 a 60fps', c'è poi chi ritiene che dalle parti di Rockstar siano dei maghi nel far fronte alle limitazioni delle CPU su console ma si tratta di congetture e suggestioni, tutto ciò non accadrà, PS5 PRO non sarà un 'game changer' da questo punto di vista".

A prescindere dalle considerazioni di Leadbetter sull'aumento di framerate nei giochi tripla A su PS5 PRO, la grafica di GTA 6 su PS5 'base' e Xbox Series X sarà bella come quella del Trailer 1, o almeno è questa la conclusione a cui sono giunti molti esperti e addetti al settore soffermandosi sui singoli elementi grafici che emergono dal filmato che ha mostrato per la prima volta al mondo il prossimo capitolo di Grand Theft Auto.

