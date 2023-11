GTA 6, giungono nuovi rumor: il sistema meteorologico avanzato è stato eliminato?

Continuano a giungere nuove indiscrezioni sul futuro capitolo della saga di Grand Theft Auto, ormai prossimo al suo reveal dopo che Rockstar ha confermato che a dicembre vi sarà il primo trailer di GTA 6: un recente rumor ha dichiarato che GTA 6 sarà sprovvisto di un sistema meteorologico avanzato, dapprima "confermato" da delle voci di corridoio.

Nel dettaglio, alla fine del mese scorso si è parlato parecchio dell'aggiornamento di RAGE 9 con fisica realistica, gestione del meteo e AI avanzatissima per GTA 6; l'ultima versione dell'Engine videoludico utilizzato in precedenza da Rockstar sempre nel contesto di Grand Theft Auto (vedasi, ad esempio, GTA 5 con RAGE 7) avrebbe dovuto implementare tante novità in-game. Tuttavia, potrebbe non essere più così. In GTA 6 tale sistema meteo inedito sarà assente o no?

Secondo il rumor riportato da più fonti, la feature meteorologica di GTA 6 è stata scartata in fase di sviluppo. "Ho sentito dire che volevano uragani e tornado; non so perché siano stati tagliati. Potrebbe trattarsi di una serie di limitazioni tecniche, o di qualcos'altro". Non vi sono certezze circa la decisione di Rockstar riportata dalle più recenti indiscrezioni, ma gli aggiornamenti di RAGE 9 dapprima citati (e riportati dal sito francese Rockstar Mag) sollevano alcuni dubbi circa la possibile assenza o presenza della feature "incriminata". Ormai manca poco al momento della verità; il trailer di presentazione di quanto svolto da Rockstar si avvicina sempre più.