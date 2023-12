GTA 6: grafica ai limiti del fotorealismo con il 'ritocco' del Trailer 1 tramite IA

Con la crescita esponenziale dei software basati su intelligenza artificiale e il loro sdoganamento da parte di diversi colossi del settore, come nel caso di Google e dell'arrivo dell'IA generativa su YouTube, un creatore di contenuti ha ben pensato di servirsi di questa tecnologia per 'ritoccare' la grafica del Trailer 1 di GTA 6.

Con l'ausilio dei sempre più potenti strumenti creativi integrati nei software di upscaling basati su IA generativa, lo youtuber Fantasy Images ha ripreso le sequenze più significative del video dei record di GTA 6 e le ha sottoposte a un processo di 'miglioramento e potenziamento grafico', con risultati davvero interessanti.

Servendosi di software come Magnify AI, il creatore di contenuti è così riuscito a evolvere e affinare il già incredibile comparto grafico del prossimo capitolo di Grand Theft Auto per aggiungere ulteriori dettagli al volto di personaggi e passanti, come pure alle auto, agli edifici, ai capi di vestiario e ai singoli elementi scenici di Vice City. Basta dare un'occhiata alle scene che ritraggono la protagonista Lucia per farsi un'idea delle enormi potenzialità dell'intelligenza artificiale applicata allo sviluppo dei videogiochi.

E voi, cosa ne pensate di questo 'ritocco' della grafica di GTA 6 tramite IA? Fatecelo sapere con un commento. Nel caso ve lo voste perso, qui trovate il nostro ultimo approfondimento con tutti i dettagli nascosti del primo trailer di GTA 6.