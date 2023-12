GTA 6, l'hacker a processo per l'enorme leak del 2022 non si ravvede: 'Lo rifarei ancora!'

Nonostante la dichiarata incapacità di sostenere il processo dell'hacker di GTA 6 accusato di essersi reso responsabile dell'enorme leak avvenuto nel 2022, il procedimento a carico di Arion Kurtaj prosegue negli Stati Uniti e assume contorni piuttosto inaspettati.

Dagli ultimi atti prodotti dalle parti nel corso del dibattimento che sta avendo luogo negli Stati Uniti sono infatti emerse le dichiarazioni rese di recente dall'hacker membro del gruppo Lapsus$: in carcere dal settembre dello scorso anno con l'accusa di furto di dati e tentata estorsione ai danni di Rockstar, l'adolescente avrebbe riferito alla dottoressa psichiatra Claudia Camden-Smith la sua "intenzione di tornare alle sue attività criminali in caso di rilascio".

Alla luce della deposizione della psichiatra, il procuratore Kevin Barry avrebbe quindi preso la parola nel corso dell'udienza (alla quale avrebbe partecipato anche lo stesso Kurtaj in videoconferenza) per ribadire l'assoluta gravità delle azioni commesse dall'accusato e la necessità di impedire che il giovane hacker riprenda le sue attività illecite per arrecare ulteriore danno a Rockstar o ad altre aziende.

In funzione di queste ultime novità processuali, la Corte avrebbe quindi deciso di sottoporre Kurtaj a un ricovero ospedaliero di non meno di 12 settimane in funzione dei disturbi mentali segnalati dalla psichiatra incaricata di effettuare la valutazione del sospettato attualmente in causa per il clamoroso leak di GTA 6 del 2022. Restando in tema, qui trovate il nostro approfondimento sul risarcimento milionario chiesto a Rockstar dal Joker della Florida per il video di GTA 6.