GTA 6 e Half-Life 3 saranno al Summer Game Fest? Geoff Keighley ci scherza su

Nonostante sia ufficialmente in sviluppo, attorno a Grand Theft Auto VI c'è il mistero più totale. Del resto GTA 6 è ancora lontano, con la stessa Take-Two che ne fissa l'arrivo in un periodo compreso tra il 2024 ed il 2025.

Eppure, molti appassionati sperano di vedere qualcosa sul prossimo kolossal di Rockstar Games, anche un semplice teaser trailer, magari proprio alla Summer Game Fest la cui inaugurazione è fissata per il 9 giugno alle ore 20:00 italiane. E perché non sognare anche una clamorosa presentazione di Half-Life 3 da parte di Valve? Speranze destinate ad infrangersi senza divenire qualcosa di più grande, come rivelato dallo stesso Geoff Keighley in una serie di tweet ironici sulla questione.

Commentando i termini più cercati su Twitter relativi alla sua kermesse digitale, il giornalista conferma che nessun trailer di GTA 6 verrà mostrato, scusandosi per aver infranto i cuori dei fan. Stesso discorso per Half-Life 3: non ci sarà, esattamente come "non ci saranno i Muppets, saremo sobri". Nulla da fare, insomma, sebbene fosse estremamente prevedibile l'assenza dei due giochi, con Half-Life 3 ormai da diversi anni una leggenda metropolitana che di concretizzarsi proprio non vuole saperne.

In compenso ci sono già delle certezze sull'evento: ad esempio, Street Fighter 6 e Marvel's Midnight Suns saranno al Summer Game Fest, e non mancheranno diverse sorprese come di consueto.