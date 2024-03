GTA 6 sarà 'il più grande evento della storia dei videogiochi', parola di un analista

Mentre in rete si discute dei possibili indizi sul Trailer 2 di GTA 6, dalle colonne di GamesIndustry.biz l'analista Mat Piscatella condivide delle riflessioni sull'attuale stato dell'industria dei videogiochi e sull'impatto che potrebbe avere il lancio del prossimo capitolo di Grand Theft Auto per l'intero settore.

"Il 2024 sarà un anno difficile", esordisce nel suo discorso l'analista di Circana (ex Gruppo NPD) nell'affrontare la spinosa questione dell'attuale crisi dell'industria dei videogiochi e delle criticità emerse nel settore tra licenziamenti, chiusure di case di sviluppo e cambi di strategie.

Per Piscatella, però, "se guardiamo al 2025, con i tassi di interesse che dovrebbero scendere e consentire all'industria di accedere a più fondi per gli investimenti necessari a garantire la sostenibilità di software house e publisher, ritengo che potremmo attenderci una nuova spinta nel ciclo di sviluppo. Per il 2025 mi attendo maggiori investimenti e un rinnovato interesse per il settore, in particolar modo grazie al lancio di GTA 6".

Sempre ai microfoni di GIbiz, l'analista di Circana guarda al più che probabile successo commerciale di Grand Theft Auto 6 come indicatore del ritorno agli investimenti nel 2025 per l'intera industria: "Non penso ci sia mai stato un qualcosa di più importante del lancio di GTA 6 nell'intera storia del settore, quindi non mi sento di guardare al futuro dell'industria con particolari pressioni o scetticismo".

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale su GTA 6 e tutti i dettagli e segreti nascosti nel Trailer 1 del kolossal free roaming di Rockstar Games in arrivo nel 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.