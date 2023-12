GTA 6: l'immagine di copertina nasconde un importante dettaglio sulla storia

Oltre ad aver pubblicato il primo trailer di Grand Theft Auto 6, che sta avendo un successo incredibile sui social, Rockstar Games ha anche diffuso la key art del gioco, la quale sarà presente con tutta probabilità sulle copertine dell'edizione fisica. Analizzando questa immagine, è possibile notare un dettaglio davvero interessante.

Al centro dell'artwork, infatti, si può vedere la protagonista Lucia mentre è seduta sul cofano di una vettura ed abbraccia il suo compagno ed alleato. Il dettaglio più interessante, però, è situato sulla caviglia destra della ragazza ed è difficile da notare poiché ad una vista distratta può essere confuso con la parte frontale dell'auto. Stiamo parlando della cavigliera elettronica, un dispositivo che la polizia installa sui detenuti in libertà vigilata o agli arresti domiciliari. Sebbene possa sembrare un dettaglio insignificante, potrebbe al contempo fornire maggiori informazioni sull'ordine cronologico di alcune delle sequenze mostrate nel trailer. Probabilmente il gioco inizierà con una grossa rapina durante la quale Lucia verrà catturata e condotta in carcere, per poi essere rimessa in libertà con la cavigliera, momento in cui probabilmente si ricongiungerà con il partner e, in qualche modo, tornerà a commettere crimini.

Ovviamente si tratta solo di supposizioni e, per scoprirlo, bisognerà attendere il 2025, anno in cui Grand Theft Auto 6 arriverà sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X|S.