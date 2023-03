GTA 6 sarà immenso? La possibile mappa a confronto con Los Santos di GTA 5

Grand Theft Auto VI continua ad essere ancora un mistero, nonostante sia costantemente al centro di rumor. Secondo un leak GTA 6 potrebbe essere annunciato in estate, e adesso si torna a parlare delle possibili dimensioni della sua mappa, che potrebbe essere davvero sconfinata.

Già in precedenza erano emerse ipotesi su una mappa enorme per GTA 6, stando ai calcoli effettuati dai fan basandosi sulle informazioni emerse dal grosso leak del titolo Rockstar Games avvenuto lo scorso settembre, e adesso qualcuno ha provato a ricostruire in maniera ancora più precisa quanto potrebbe essere grande l'ambientazione del prossimo GTA, ripartendo dai contenuti del leak e facendo confronto con la Los Santos di Grand Theft Auto V.

Su Reddit l'utente tusstaster ha mostrato quelle che potrebbero essere a grandi linee le dimensioni della Vice City di GTA VI, che sembra andare decisamente oltre a quanto fatto da Rockstar con il quinto capitolo principale. Non solo, tra i commenti tusstaster aggiunge anche che "tra i file del gioco ci sono anche un gran numero di città e cittadine come York Town, Red Hill ed altro ancora. Molte di queste location sarebbero collocate a nord di Port Gelhorn, con la mappa che potrebbe estendersi ancora di più in tale direzione".

Insomma, se queste sono le premesse, GTA VI promette allora di rivelarsi uno degli open world più immensi mai realizzati finora. Per ora, però, bisogna necessariamente rimanere nell'ambito delle speculazioni, in attesa che Rockstar alzi finalmente il sipario sul suo prossimo kolossal.