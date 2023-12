GTA 6: imposto il ricovero psichiatrico a vita all'hacker dell'enorme leak del 2022

Anche in funzione del mancato ravvedimento dell'hacker che ha causato l'enorme leak di GTA 6 nel 2022, i giudici che stanno seguendo il caso hanno imposto il ricovero psichiatrico a vita all'ormai ex membro di Lapsus$.

Sinceratasi della particolare condizione di Arion Kurtaj (affetto da autismo acuto, incapace di sostenere un processo e propenso a commettere atti violenti se sottoposto a normali misure restrittive), la Corte statunitense incaricata di esaminare questo caso ha quindi deciso per il ricovero a tempo indeterminato del ragazzo.

Nell'emanare questa sentenza, i giudici hanno affermato che le elevate capacità di Kurtaj e il suo reiterato desiderio di commettere ulteriori crimini informatici rappresentano un alto rischio e, quindi, per il bene del ragazzo e della collettività si è preferito procedere con un ricovero in una struttura psichiatrica piuttosto che con una condanna da scontare in un istituto penale.

L'ex membro del gruppo di hacker Lapsus$ rimarrà perciò in una struttura psichiatrica per tutta la vita, a meno che i medici non lo ritengano più un pericolo per sé stesso e la collettività. Nel corso del periodo trascorso con gli hacker Lapsus$, Kurtaj sarebbe stato un membro chiave del team e si sarebbe reso protagonista di diversi attacchi informatici e furti di dati, per un totale di dieci milioni di dollari di danni provocati ad aziende come Uber, NVIDIA e Rockstar Games. Nel corso del dibattimento, i responsabili di Rockstar intervenuti nel processo hanno dichiarato alla Corte che l'enorme leak di GTA 6 provocato dagli hacker nel 2022 avrebbe causato circa 5 milioni di dollari di danni e dilapidato migliaia di ore di lavoro del proprio personale.