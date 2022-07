GTA 6 fa incetta di rumor: tra protagonista e ambientazione, tutte le rivelazioni di Schreier!

Dopo essersi limitata a confermare al grande pubblico l'avvio dei lavori sull'attesissimo erede di GTA V, il team di Rockstar Games ha chiuso le comunicazioni relative al prossimo Grand Theft Auto VI.

A rilanciare la discussione sul kolossal videoludico ci ha però pensato Jason Schreier, con il noto giornalista videoludico che ha infiammato la community con un report dedicato a GTA VI densissimo di contenuti. Dalle pagine di Bloomberg, l'importante firma ha rivelato di essere venuto a conoscenza di moltissimi dettagli relativi alla prossima produzione di casa Rockstar Games.

Le rivelazioni riportate nell'articolo sono davvero numerose e spaziano tra dettagli sulla possibile protagonista di GTA VI a informazioni legate a quella che sarà l'ambientazione del titolo. Spazio anche a indiscrezioni sulla potenziale finestra di lancio del gioco, che stando a Jason Schreier potrebbe non essere poi così tanto lontana. Il blockbuster potrebbe infatti essere pronto a debuttare già nel corso del prossimo anno fiscale.



Per fare il punto su tutte le principali indiscrezioni che ormai circondano Grand Theft Auto VI, la Redazione ha realizzato un pratico video dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Qualora lo preferiate, il filmato resta ovviamente disponibile anche sul canale YouTube di Everyeye: buona visione!