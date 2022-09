GTA 6, individuato l'autore del leak? Sarebbe un ragazzo di 16 anni

Il clamoroso leak di GTA 6 confermato da Rockstar Games continua a far fortemente discutere appassionati e addetti ai lavori, alla luce dell'enorme mole di contenuti (seppur datati) diffusi in rete costringendo il colosso americano ad intervenire per ripulire forum e social dal materiale trafugato.

A distanza di circa 24 ore dai fatti, l'autore del leak potrebbe essere stato individuato, sebbene per il momento non ci siano conferme ufficiali sulla sua reale identità. Stando a quanto emerso in un noto forum di hacking, l'autore del grosso furto sarebbe un adolescente di 16 anni che già in passato è stato arrestato (e poi rilasciato con un richiamo e l'accesso negato ad Internet per un mese) per vicende analoghe.

Il giovane sarebbe entrato all'interno dei database di Rockstar Games rubando oltre 90 clip video, migliaia di linee di dialogo e parte del codice sorgente del gioco. L'hacker avrebbe poi diffuso il materiale ottenuto attraverso un canale Telegram incentrato sui leak riguardanti Grand Theft Auto VI; i proprietari del canale stesso avrebbero poi provveduto a rimuovere ogni singolo post del ragazzo dopo che i filmati rubati sono diventati virali a livello globale. Non solo: sembra che lo stesso autore del furto sia riuscito anche a penetrare nei database di Uber bypassandone i sistemi di sicurezza.

In attesa di capire se è stato per davvero un sedicenne a compiere uno dei più grossi leak della storia videoludica, anche il publisher Take Two sta prendendo provvedimenti ed ha rimosso tutti i leak su GTA 6 apparsi su GTAForums e Reddit, nel tentativo di minimizzare i danni.