GTA 6: altri indizi puntano a Vice City come ambientazione principale

Che Grand Theft Auto 6 sia uno dei titoli più attesi da parte dei videogiocatori di tutto il mondo è ormai una certezza, ma l'assenza di informazioni da Rockstar Games sta spingendo molti utenti a cercare indizi ovunque. Nelle ultime ore sono spuntati nuovi dettagli sulla teoria secondo la quale GTA 6 sarà ambientato a Vice City.

Secondo gli appassionati, infatti, il team di sviluppo avrebbe in mente un ordine ben preciso da seguire per quanto riguarda le mappe che fanno da sfondo ai vari capitoli della serie e, dopo averci portato a San Andreas con il quinto capitolo, il prossimo episodio non potrà che essere ambientato nella stessa città che ci ha permesso di vivere in passato le turbolente avventure di Tommy Vercetti. Dopotutto sono proprio San Andreas e Vice City i capitoli più amati dai fan della serie e, dal momento che sarà possibile andare in giro per la prima ambientazione su PlayStation 5 e Xbox Series X grazie alla riproposizione di Grand Theft Auto V, viene quasi naturale pensare a quale sarà il prossimo setting.

In ogni caso si tratta semplicemente di teorie e, come al solito, difficilmente emergerà qualcosa di concreto dai soliti leak visto che Rockstar Games è una delle poche aziende al mondo ad essere blindatissima in questo senso.

A proposito dei creatori di GTA e Red Dead Redemption, sapevate che Lazlow Jones ha abbandonato Rockstar Games?