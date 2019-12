GTA 6: indizi sul reveal del gioco in Colpo al Casinò Diamond di GTA Online?

Mentre Rockstar Games non sembra ancora intenzionata ad alzare il sipario sui propri prossimi progetti videoludici, sono molti i fan che si chiedono se, tra questi, possa figurare anche un nuovo Grand Theft Auto.

Non sorprende dunque il frequente susseguirsi di rumor e speculazioni in merito ad un eventuale GTA VI. Parte della community videoludica, in particolare, ha osservato con interesse i nuovi contenuti approdati in GTA Online. Il tutto è iniziato con una minuziosa analisi di un breve teaser di Colpo al Casinò Diamond. All'interno di quest'ultimo, infatti, una sequenza mostra una mappa del continente sudamericano: l'avvistamento è stato interpretato da alcuni come un indizio correlato a rumor emersi in precedenza, che vorrebbero GTA 6 in parte ambientato proprio in quest'area geografica.

Ora, è nuovamente Colpo al Casinò Diamond ad essere oggetto dell'analisi dei fan. Su Reddit hanno infatti trovato spazio alcune teorie, secondo le quali il nuovo aggiornamento conterrebbe al suo interno dei teaser di GTA 6. Ad attirare l'attenzione è stato in particolare lo screenshot che potete visionare in calce a questa news. La suddivisione della parola "service" in due parti è stata interpretata come una possibile volontà da parte di Rockstar di evidenziare la parola "VICE": un possibile richiamo a voci di corridoio legate alla presenza di Vice City in GTA 6. Altri utenti hanno invece evidenziato la presenza dei numeri "510" sulla colonna a sinistra: potrebbero indicare in realtà una data tra 5 ottobre e 10 maggio? A tal proposito, alcuni giocatori sostengono di aver udito il personaggio di Madam Nazar (aggiunto in-game proprio con l'ultimo aggiornamento) pronunciare le parole "Vedo i numeri 5,1,0,2,0".



Che si tratti davvero di piccoli teaser per un un nuovo annuncio? Ad ora è impossibile dirlo: non resta dunque che attendere pazientemente che Rockstar decida di svelare ufficialmente al pubblico l'identità delle sue prossime creazioni!