GTA 6 e l'attesa infinita per il reveal: prende quota il rumor sul podcast di Joe Rogan

Per un noto insider siamo vicini al reveal di GTA 6. Ad alimentare l'entusiasmo della community ci pensano le ultime voci di corridoio legate al prossimo, attesissimo capitolo di Grand Theft Auto che coinvolgono Joe Rogan e il suo chiacchierato podcast.

In base alle recenti indiscrezioni condivise da una sedicente 'gola profonda' vicina a Rockstar Games, sembra infatti che Joe Rogan abbia preso parte allo sviluppo di GTA 6 per curare i podcast fittizi delle stazioni radio del prossimo videogioco della serie culto della Grande R.

L'insider che ha condiviso queste informazioni, ad ogni modo, non ha fornito ulteriori dettagli e si è limitato a suggerire la presenza della controversa Joe Rogan Experience nel prossimo kolossal Rockstar: cosa bolle in pentola?

Le graffianti tematiche affrontate da Joe Rogan nel suo podcast, e le opinioni divisive espresse a più riprese dal celebre commentatore statunitense sugli argomenti più sensibili (dalla politica al cinema, passando per l'MMA), stanno scatenando un acceso dibattito sui social tra i fautori e i detrattori della sua possibile partecipazione di Rogan al progetto di GTA 6, oltretutto in un ruolo importante come quello dello speaker radiofonico di punta.

In attesa di un chiarimento da parte di Rockstar Games e dello stesso Joe Rogan, vi lasciamo in compagnia del nostro articolo di approfondimento su GTA come specchio degli USA, tra cultura, problemi ed eccessi della società.