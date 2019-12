GTA 6: un insider afferma di conoscere la finestra di lancio del gioco Rockstar

Nonostante non sia mai stano annunciato da Rockstar Games, GTA 6 è uno dei giochi più chiacchierati del momento. Quando verrà annunciato? Quando uscirà? Dove sarà ambientato? Sono già innumerevoli le indiscrezioni reperibili in rete, e oggi se n'è aggiunta un'altra.

L'insider PSErebus, lo stesso che in passato si è sbilanciato sulla data di lancio e il prezzo di PS5 e ha centrato la data d'uscita di The Last of Us Parte 2 (prima del posticipo), afferma che Grand Theft Auto 6 verrà lanciato nel corso dell'autunno del 2021. La compagnia, chiaramente, non ha né confermato né smentito, ma questa finestra di lancio appare più che plausibile. In tal caso, GTA 6 uscirebbe a otto anni di distanza dal predecessore, e a tre da un altro grande blockbuster targato Rockstar Games, ovvero Red Dead Redemption 2.

L'insider non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione, pertanto vi consigliamo di prendere quanto riferito con le pinze. Intanto, continuano a circolare insistenti rumor sul setting del gioco, secondo i quali GTA 6 sarà ambientato in Sud America. Ad alimentarli è stata la stessa Rockstar Games con una serie di indizi disseminati sui social: oltre ad un riferimento in un video di GTA Online: Colpo al Casinò Diamond, di recente un dipendente ha ricevuto in regalo alcuni oggetti tra i quali spiccano delle toppe con il logo della compagnia su sfondi con i colori delle bandiere giamaicana e colombiana.