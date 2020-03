GTA 6: insider anticipa un leak su Twitter ma è tutto falso!

Un presunto insider aveva anticipato l'arrivo di un leak di GTA 6, annunciando l'imminente pubblicazione di una serie di immagini "assolutamente reali" tratte dal gioco Rockstar Games. Le cose però non sono andate propriamente così.

Il misterioso insider (conosciuto come robotrock su Twitter) ha inizialmente pubblicato alcuni screenshot di The Crew 2 modificati e spacciati per immagini di Grand Theft Auto VI e successivamente ha cancellato il suo account Twitter, salvo riattivarlo dopo poche ore con un messaggio che recita semplicemente "I came back" ma senza pubblicare ulteriori contenuti, almeno per il momento.

E' vero che i domini dei siti di Rockstar Games e GTA sono stati aggiornati nelle scorse ore e questo ha fatto pensare subito al possibile arrivo di grandi novità, tuttavia al momento non ci sono certezze a riguardo e la compagnia non comunicato annunci a breve. Questo non esclude ovviamente che GTA 6 possa essere effettivamente svelato nel corso del 2020, difficile però ipotizzare annunci per la giornata di oggi in mancanza di una campagna teaser ufficiale lanciata da Rockstar Games o Take-Two Interactive.

Secondo alcuni rumor GTA 6 uscirà nel 2021 su PlayStation 5 e Xbox Series X, non sappiamo se il gioco verrà lanciato anche sulle piattaforme di attuale generazione, ricordiamo che ufficialmente Grand Theft Auto 6 non è mai stato annunciato o confermato.