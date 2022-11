GTA 6, l'insider Tez2 non molla: il reveal potrebbe essere vicino

L'ormai arcinoto leak di Grand Theft Auto 6 non ha fatto altro che incrementare la curiosità in merito ad un progetto che poteva già tranquillamente essere annoverato tra i più attesi e desiderati della storia videoludica. La comunità non sta più nella pelle e c'è chi si aspetta una mossa di Rockstar Games da un momento all'altro.

Tra i più speranzosi c'è Tez2, celebre utente di GTA-Forums che segue da molto vicino tutto ciò che ha a che fare con Rockstar Games e i suoi videogiochi. Lo scorso agosto aveva messo tutti quanti all'erta pronosticando un reveal di Grand Theft Auto 6 per il mese di ottobre, in concomitanza di un evento di GTA Online con protagonisti degli UFO. In quell'occasione s'aspettava un tweet da Rockstar oppure una postilla nel post dell'aggiornamento della dimensione multiplayer di San Andreas. Gli alieni, alla fine, sono arrivati per davvero in GTA Online, tuttavia della millantata presentazione di GTA 6 neppure l'ombra.

Nonostante il disappunto di una certa frangia della comunità, Tez2 non si è tuttavia arreso ed è tornato alla carica pronosticando il tanto atteso reveal di GTA 6 in occasione del prossimo aggiornamento di GTA Online, che dovrebbe avvenire domani giovedì 3 novembre. "Dunque, questo giovedì ci sono buone possibilità che Rockstar offra delle informazioni sul prossimo aggiornamento di GTA Online. [...] So che non è collegato a GTA 6, ma mi piace speculare (vi ricordo che non ci sono certezze): Rockstar potrebbe offrire qualche informazione in una sorta di "Community Update".

Le probabilità che ciò avvenga appaiono scarse, tuttavia Rockstar Games è nota per non seguire il medesimo modus operandi degli altri publisher. Secondo voi Tez2 c'ha beccato stavolta? O ha fatto un altro buco nell'acqua?