GTA 6: l'interprete di Michael in GTA 5 ci consiglia di non credere ai rumor

Nonostante non sia mai stato annunciato ufficialmente, GTA 6 è probabilmente il gioco più atteso dalla comunità videoludica. In rete, di conseguenza, è assai frequente imbattersi in rumor e congetture di ogni tipo.

Ogni settimana esce qualcosa di nuovo ma, secondo l'attore Ned Luke, che in Grand Theft Auto 5 ha interpretato Michael De Santa (uno dei tre protagonisti) faremmo bene a non credere ad ogni cosa. "Hanno detto che GTA 6 sarà ambientato a Vice City. Come fanno le persone ad ottenere tutte queste informazioni su cosa sarà cosa? Gente, dovete capire che non dovete credere ad ogni cosa che leggete su internet su GTA 6", ha dichiarato Luke durante una recente trasmissione in compagnia di Shawn Fonteno, che in GTA 5 ha invece interpretato Franklin Clinton. In conclusione, ha affermato che dovremmo credere solamente a ciò che comunicano i rappresentati di Rockstar Games.

I rumor circolati in rete negli ultimi mesi, compreso quelli che indicano Vice City come ambientazione del sesto capitolo, sono effettivamente numerosi, oltre che provenienti da fonti molto diverse. Quali sono veri e quali sono falsi? Lo scopriremo solamente quando Rockstar si deciderà ad annunciare il gioco più atteso del momento. Intanto, la compagnia sta aggiornando i domini di diversi siti internet e GTA 6 è spuntato nel curriculum di un attore messicano.