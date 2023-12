GTA 6, il Joker della Florida non ci sta e vuole un risarcimento milionario da Rockstar

Come visto nei primi giorni di questa settimana, nella quale si è parlato parecchio della prossima avventura targata Rockstar Games e del trailer di GTA 6 che ora non ha più segreti, il Joker della Florida non ha preso affatto bene la sua comparsata nel titolo che si farà carico dell'eredità di GTA 5: egli è pronto a chiedere un risarcimento.

Dopo che lo stesso Joker della Florida non è sembrato affatto contento e si è arrabbiato con Rockstar per GTA 6, Lawrence Sullivan vorrebbe un risarcimento milionario. La scelta della figura alquanto nota sui social e non solo, secondo le dichiarazioni da lui stesso rilasciate su Internet, deriverebbero da un danno arrecatogli a seguito del trailer che ha fatto impazzire il web.

"Avete preso le mie sembianze, avete preso la mia vita" è la frase che Sullivan ha pronunciato in video, alludendo a come Rockstar abbia preso le sembianze del suo volto contro la sua volontà. Nonostante le lamentele del Joker della Florida, l'avvocato Rob Freund ha risposto a diverse domande dell'utenza di Twitter/X circa la possibilità che Lawrence Sullivan possa ricevere un compenso adeguato al danno all'immagine: le probabilità di vincere una causa contro Rockstar per il caso GTA 6 sono molto basse, se non pari allo zero.

Le ragioni, nello specifico, sarebbero da rintracciare nella poca somiglianza di Sullivan con la controparte videoludica: nessuno dei tatuaggi sarebbe simile a quelli che egli possiede, così come il taglio di capelli garantirebbe a Rockstar il diritto di poter ricreare una caricatura del personaggio internettiano.