GTA 6, il Joker della Florida s'arrende: niente causa a Rockstar, ma chiede un lavoro!

Dopo la rinuncia al risarcimento del Joker della Florida per il trailer di GTA 6, Lawrence Sullivan decide di gettare la spugna e di non adire alle vie legali contro Rockstar. A renderlo noto è lo stesso Sullivan con un video che, come facilmente prevedibile, sta già facendo il giro dei social.

Nella clip pubblicata su TikTok, l'eccentrico appassionato di Joker con il volto e il corpo tatuati a immagine e somiglianza del suo antieroe preferito spunta dalle fronde di un albero per rivolgersi direttamente a Rockstar e Take-Two spiegando loro che "dobbiamo parlare ragazzi. Mettiamo fine a questa faccenda che dura da due mesi, ho deciso che non vi citerò più in causa. Ma fatemi lavorare con voi, datemi una parte come doppiatore per quel personaggio, coinvolgetemi in tour promozionali, datemi un banchetto al Comicon per firmare autografi e cose del genere".

Nel video, il Joker della Florida afferma inoltre che la sua collaborazione con Rockstar sia un 'atto dovuto', in ragione di quella che lui stesso definisce come "la grande promozione che ho già fatto per GTA 6. Insomma ragazzi, non c'è blog, sito, social o forum che non mi conosca e che non abbia trattato la questione della mia presenza nel video di GTA 6. Ho contribuito a rendere il gioco più rilevante, sono io il motivo per il quale si è parlato così tanto di GTA 6!".

Ascoltando le dichiarazioni (all'apparenza) concilianti del Joker della Florida, difficilmente la telenovela videoludica che lo riguarda sembrerebbe essere destinata a concludersi presto.