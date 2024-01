GTA 6, il Joker della Florida è scatenato: vuole liberare l'hacker del leak!

Lawrence Sullivan, anche noto come il Joker della Florida, è tornato con una nuova serie di richieste e ultimatum nei confronti di Rockstar Games, che a suo dire avrebbe utilizzato le sue sembianze senza autorizzazper creare il personaggio del clown detenuto visibile del trailer di GTA 6.

L'ultima volta che ne abbiamo parlato su queste pagine voleva 5 milioni di dollari di risarcimento da Rockstar Games entro la data del suo compleanno, che corrisponde all'11 gennaio 2024. Nel frattempo ha tuttavia pubblicato svariati altri video su TikTok, modificando a più riprese le sue richieste: nel suo ultimo intervento, dove si è presentato in tuta da detenuto arancione e la scritta "GTA we gotta talk", ha affermato di volere 10 milioni di dollari di risarcimento per la "sofferenza e il dolore" provocategli e la "diffamazione del suo personaggio". Afferma inoltre di essere stato "usato" per fare "pubblicità gratuita a GTA 6", e ha spostato al 14 gennaio la data entro la quale pretende una risposta da Rockstar.

Come se non bastasse, Sullivan ha anche minacciato di liberare il "ragazzo", riferendosi al giovane hacker Arion Kurtaj che nel 2022 è stato autore dell'enorme leak di GTA 6 finendo poi per essere condannato al ricovero psichiatrico a vita. Si è persino offerto di regalargli un nuovo laptop per dargli la possibilità di "hackerare nuovamente i sistemi di Rockstar Games".

Il vero Joker della Florida si sta dando un bel da fare, non c'è che dire. Sarà molto interessante osservare in che modo verrà gestita la situazione dai legali di Take-Two e Rockstar Games.