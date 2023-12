GTA 6: il Joker della Florida si tinge i capelli e alza la posta, vuole un milione in più

Continua a tenere banco il caso Lawrence Sullivan, il Joker della Florida preso come spunto da Rockstar Games per un personaggio di GTA VI. Salito agli onori della cronaca per una serie di arresti tra il 2017 e il 2018, Sullivan vuole un risarcimento milionario dalla compagnia americana.

Dopo le prime inascoltate richieste di risarcimento, Lawrence Sullivan torna alla carica in un nuovo video su TikTok: adesso il Joker ha i capelli viola anziché verdi (per somigliare maggiormente al personaggio del gioco) e afferma di aver regalato a Rockstar Games "la più grande campagna pubblicitaria nella storia di GTA" e per questo vuole ancora più soldi.

Nello specifico, Lawrence Sullivan chiede un milione di dollari in più e intima a Rockstar Games di rispondere entro tre giorni alla richiesta, altrimenti sguinzaglierà il suo team di legali. Sullivan specifica poi come il suo caso non sia simile a quello di Lindsay Lohan dal momento che il Joker afferma di avere delle prove schiaccianti sul fatto che "in Florida nessun altro abbia un look simile al suo" e dunque Rockstar non può essersi ispirata a nessun altro, se non alla sua figura.

Rockstar dal canto suo non ha mai risposto alle provocazioni di Sullivan e dubitiamo che la compagnia risponderà in futuro alle richieste del Joker della Florida.