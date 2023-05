GTA 6: Kick si porta avanti lanciando la categoria ufficiale per il gioco Rockstar

Nonostante Rockstar abbia confermato ufficialmente di essere al lavoro su Grand Theft Auto 6 (era il 4 febbraio 2022, come vola il tempo!), quello che è il gioco più atteso della storia dei videogiochi (e se non lo è, ci va sicuramente vicino) non si è ancora palesato. Eppure, c'è chi lo intravede già all'orizzonte, come la piattaforma Kick.

Kick, piattaforma di video streaming che fa concorrenza a Twitch, YouTube & co. senza tuttavia raggiungere, al momento, i loro numeri, si è portata parecchio avanti inaugurando sulle sue pagine una categoria dedicata a Grand Theft Auto 6. Denominata molto semplicemente "GTA VI", mentre vi scriviamo non ospita prevedibilmente nessuno streaming, ma la speranza è che possa farlo relativamente presto. Grand Theft Auto 5 con il suo GTA Online è attualmente uno dei videogiochi più streammati sulla piattaforma, dietro solamente a Fortnite e Call of Duty Warzone 2.0, quindi i curatori sono già pronti ad accogliere a bracce aperte un gioco potenzialmente in grado di generere un traffico ingente.

Ma quanto ancora dovremo attendere Grand Theft Auto 6? Bella domanda! Al momento non vi è alcuna certezza, ma nel corso di un recente meeting finanziario Take-Two ha lasciato intendere che GTA 6 potrebbe vedere la luce già l'anno prossimo, in un periodo compreso tra aprile 2024 e marzo 2025 (in altre parole il prossimo anno fiscale). Si tratta di una finestra plausibile, dato che il progetto non è ancora stato presentato ufficialmente, ma preferiamo attendere informazioni più specifiche al riguardo prima di alimentare le nostre speranze. Intanto, volgete lo sguardo al passato ripassando la Top 5 dei Grand Theft Auto più venduti di sempre: il dato del primo in classifica vi farà cadere la mandibola a terra.