GTA 6: il kolossal next-gen di Rockstar avrà una protagonista femminile?

Nonostante non sia stato ancora annunciato ufficialmente, il progetto di GTA 6 è già al centro di numerosissimi rumor che coinvolgono il comparto grafico, le dimensioni della mappa, la trama e le funzionalità online che andranno a dipingere il monumentale quadro digitale del prossimo kolossal di Rockstar Games.

Gli autori della redazione di Daily Star hanno così provato a fare ordine e posizionare accuratamente tutte le tessere del mosaico rappresentato dalle indiscrezioni e dai leak su GTA 6. Ricomponendo i rumor degli ultimi mesi, sembrerebbe esserci un filo conduttore tra le varie voci di corridoio e le informazioni condivise dagli stessi autori della Grande R nel convulso periodo di sviluppo che ha interessato il precedente capitolo di Grand Theft Auto.

In base alle anticipazioni forniteci dalle anonime gole profonde che affermano di essere legate in qualche modo a Rockstar, la campagna principale di GTA 6 potrebbe avere una protagonista femminile, diversamente da quanto proposto con GTA 5 grazie al terzetto di antieroi rappresentato da Michael, Trevor e Franklin. Secondo quanto illustrato ai giornalisti di The Guardian nell'ormai lontano 2013 dal vicepresidente di Rockstar Games, Dan Houser, l'assenza di personaggi femminili tra i personaggi interpretabili nella campagna singleplayer di GTA 5 era giustificata dal fatto che il concetto stesso di essere mascolino era una componente fondamentale della storia che volevano raccontare.

Con GTA 6, quindi, potremmo assistere a un netto cambio di rotta per offrirci un punto di vista decisamente diverso sugli eventi che hanno sconvolto la vita digitale degli abitanti di metropoli come Los Santos o, come suggerito da altri leak, Vice City e Liberty City.

Come sempre, vi esortiamo a prendere con le dovute cautele tutte queste indiscrezioni, specie in ragione del fatto che un'eventuale uscita di GTA 6 su next-gen potrebbe farsi attendere ancora a lungo, tanto su PC quanto su PS5 e Xbox Scarlett.