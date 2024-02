GTA 6, un lancio a inizio 2025 sarebbe fuori discussione: lo suggerisce Take-2

Le nuove richieste del Joker della Florida non sono le uniche novità che abbiamo da offrire agli appassionati di Grand Theft Auto questo weekend. Dall'ultimo report finanziario di Take-2 sarebbe infatti emerso un nuovo indizio sulla finestra di pubblicazione di GTA 6.

Come ben sapete fin dal trailer di presentazione di Grand Theft Auto 6, il lancio del gioco più atteso della generazione (e forse di tutti i tempi) è ufficialmente previsto in un generico 2025, un lasso temporale piuttosto ampio. L'ultimo report finanziato di Take-Two potrebbe tuttavia aver contribuito a restringere tale finestra.

Nell'ambito dell'ultimo aggiornamento indirizzato agli investitori, il colosso videoludico ha ritoccato verso il basso le previsioni d'incasso per l'Anno Fiscale 2025 (FY 25, che nel gergo finanziario copre il periodo compreso tra aprile 2024 e marzo 2025), portandole dai precedenti 8 miliardi di dollari agli attuali 7 miliardi di dollari. Secondo Nick McKay e Michael Pachter, due analisti di Wedbush Securities, ciò significa che Grand Theft Auto 6, dal quale ci si aspettano guadagni stratosferici, non vedrà la luce in quel periodo.

Le precedenti previsioni di guadagno per il FY 25 c'avevano indotto a credere che un lancio nei primi tre mesi del 2025 fosse possibile, ma alla luce di questo ribasso ora sembrerebbe fuori discussione. A questo punto è altamente probabile che GTA 6 non vedrà la luce prima di aprile 2025, finendo dunque per uscire in pieno Anno Fiscale 2026 (FY 26, che va da aprile 2025 a marzo 2026).