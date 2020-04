GTA 6 in lavorazione dal 2014 e con una mappa enorme: rumor da noto insider

Mentre GTA V non cessa di macinare successi commerciali, l'avvicinarsi dell'avvento della next-gen spinge sempre più il pubblico videoludico a domandarsi quale forma assumerà il nuovo capitolo della serie.

Rockstar Games al momento non ha reso nota alcuna informazione in merito, tanto che non è possibile affermare con assoluta certezza che un Grand Theft Auto VI si trovi effettivamente già in sviluppo. In questa direzione si sono tuttavia mossi diversi rumor e report emersi nel corso dell'ultima settimana. Da una parte, la redazione di Kotaku ha rivelato che lo data di uscita di GTA 6 sarebbe ancora lontana, con i lavori di realizzazione ancora nella fase iniziale. A breve distanza di tempo, tuttavia, un altro Insider apparentemente vicino agli ambienti Rockstar ha smentito tale informazione, affermando che GTA 6 sarebbe completo per il 50%.



Ora, si aggiunge al flusso di rumor un'ulteriore fonte: Chris Liberty, Insider che in passato si è dimostrato in grado di offrire in anticipo informazioni corrette, tra le quali la decisione di Dan Houser di lasciare la software house. Quest'ultimo ha condiviso presunte informazioni su GTA 6 all'interno di un post su Reddit e tramite uno streaming: piuttosto insolito, ora entrambi i contenuti sono stati rimossi e risultano irraggiungibili. All'interno di questi ultimi, Liberty affermava che la pre-produzione del gioco avrebbe preso il via nel 2014: GTA 6 non si troverebbe dunque assolutamente nelle prime fasi di sviluppo. L'Insider ha inoltre riferito di una mappa di gioco particolarmente estesa, che non ha esitato a definire "enorme".



Ad ora, nessuna conferma ufficiale sul fronte GTA 6, come detto in apertura: per avere certezze sarà necessario attendere dettagli eventuali da Rockstar Games.