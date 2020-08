GTA 6: anche Lazlow Jones abbandona Rockstar Games

Sembra che Rockstar Games stia continuando a perdere pezzi e nelle ultime ore è stato annunciato l'abbandono dell'azienda da parte di un altro veterano: Lazlow Jones.

Il divorzio tra lo scrittore e la software house avviene dopo venti lunghi anni di collaborazione, durante i quali Jones ha contribuito alla creazione di numerosi franchise di successo come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Attualmente pare che Lazlow Jones stia lavorando con Netflix e Disney ad alcuni progetti ed è probabile quindi che sia definitivo l'addio al mondo dei videogiochi.

La notizia non è stata presa molto bene da parte dei fan di Grand Theft Auto, dal momento che le numerose radio satiriche e i programmi televisivi come Fame or Shame erano tutti frutto dello scrittore, il quale ha dato vita ad alcuni dei personaggi e delle situazioni più amate da parte degli appassionati. Nel caso in cui i lavori sul prossimo Grand Theft Auto 6 fossero ancora molto indietro, ciò potrebbe significare che non vi sarà traccia del lavoro di Jones e che altri membri del team di occuperanno di creare contenuti per le radio e la TV in gioco.

Vi ricordiamo che proprio qualche mese fa abbiamo assistito all'abbandono di Rockstar da parte di Dan House, uno dei co-fondatori della celebre software house.