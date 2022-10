GTA 6 leak: stando ad un calcolo dei fan, la mappa sarà enorme

A distanza di qualche settimana dall'enorme leak a tema Grand Theft Auto 6 che ha colpito duramente Rockstar Games, ecco che i fan iniziano a pubblicare le loro teorie in merito al gioco. Una di queste riguarda la mappa, le cui dimensioni sembrano essere considerevoli.

Analizzando in maniera certosina i materiali trafugati, alcuni appassionati della community hanno provato a sovrapporre alla mappa di Grand Theft Auto 5 una serie di punti d'interesse dell'ambientazione del prossimo capitolo, cercando di essere il più fedeli possibili con le proporzioni. Pur non essendo preciso al 100%, il risultato è comunque impressionante e permette di intuire quanto sia grande la mappa di GTA 6. Come si può notare nell'immagine che trovate in calce alla notizia, buona parte dei luoghi scovati nei leak dai fan è al di fuori dei confini della mappa di GTA 5, elemento grazie al quale possiamo notare che la superficie del mondo di gioco sia molto più grande rispetto a quella del suo predecessore.

Ovviamente si tratta di informazioni basate sul materiale trafugato di un prodotto lontano dall'uscita e, pertanto, è probabile che il risultato finale sia profondamente diverso rispetto a quanto emerso dai calcoli della community.

Secondo i rumor, i lavori su GTA 6 sono ricominciati dopo il lancio di Red Dead Redemption 2.