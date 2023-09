GTA 6, ancora leak per il gioco Rockstar: sarà il capitolo con più edifici visitabili

Mentre si aspetta GTA 6 e arrivano nuovi retroscena sull'acquisizione di Cfx.re avvenuta nelle ultime settimane, una nuova fuga di notizie relativa alla grande produzione targata Rockstar Games potrebbe aver confermato una delle migliorie di gameplay più richieste a gran voce dai fan di Grand Theft Auto 6 e di tutte le altre precedenti iterazioni.

Secondo quanto emerso nell'ultimo documento dedicato alle novità in GTA 6 apparso in rete, il prossimo capitolo della serie di Rockstar dovrebbe garantire una feature alquanto attesa: "una delle caratteristiche principali di GTA VI sarà il numero di edifici accessibili. Questo sarà direttamente collegato a furti e rapine [...]. Oltre ai significativi interni elencati quei di seguito, nel filmato trapelato si nota anche una vasta gamma di interni di luoghi generici come stazioni di servizi, banchi dei pegni e ristoranti".

Di dichiarazioni ufficiali non ve ne sono ancora ma, se quanto detto sopra dovesse essere confermato dalla software house stessa, GTA 6 potrebbe avere il maggior numero di edifici visitabili rispetto ad ogni altro capitolo della serie finora approdato sul mercato. L'ultima fuga di dati, apparsa in rete ad un anno di distanza dai leak che hanno fatto parlare davvero tanto di sé, contiene circa sessanta pagine di documento, ove vengono riportate informazioni circa il multiplayer del titolo, l'Engine, i veicoli, le armi e molto altro ancora. Dopo il dubbio rumor sul costo di GTA 6 di 150 dollari al lancio, le fughe di notizie continuano senza sosta per il prossimo capitolo del mastodontico franchise di Rockstar Games.