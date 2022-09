GTA 6 leak: gli hacker starebbero chiedendo un riscatto a Rockstar, stando a Tom Henderson

L'incredibile leak di GTA 6 che ha sconvolto Rockstar potrebbe avere dei risolvi ancora più gravi delle sequenze di gameplay emerse in queste ore sui forum di settore. Stando a quanto ricostruito da Tom Henderson, l'hacker dietro a questa enorme fuga di notizie starebbe chiedendo un riscatto per non divulgare altro materiale.

Le anticipazioni di Henderson, se confermate, aprirebbero scenari davvero inquietanti per il futuro stesso di Grand Theft Auto 6, considerando gli incalcolabili danni arrecati a CD Projekt dalle analoghe attività compiute da chi ha trafugato e provato a rivendere il codice sorgente di Cyberpunk 2077 (come pure di The Witcher 3 Wild Hunt), o le ripercussioni (professionali, economiche e psicologiche) sugli sviluppatori di Ubisoft Milano e Naughty Dog per i leak del primo capitolo di Mario + Rabbids e The Last of Us Parte 2.

Henderson ci informa infatti che "l'hacker dietro a questo leak ha aggiornato il suo post affermando di 'voler cercare di negoziare un accordo'. Afferma di aver trafugato sia il codice sorgente di GTA 5 che quello di Grand Theft Auto 6".

La notizia del possibile riscatto chiesto dall'hacker per non divulgare altro materiale trafugato è stata ripresa anche da Benji-Sales: il noto analista videoludico rimarca la gravità della situazione sottolineando come "tutto questo è semplicemente terribile. Se il codice sorgente dovesse trapelare, sarebbe un disastro di proporzioni inimmabinabili che potrebbe ritardare ulteriormente il lancio di GTA 6".